POL-NB: Dieb auf frischer Tat gestellt

Am heutigen Samstag, den 23.10.21, wurde die Polizei in Stralsund zu einem Diebstahl gerufen.



Ein Hinweisgeber meldete, dass sich ein Einbrecher im Keller eines Mehrfamilienhaus befinden soll. Nach Schilderung des Hinweisgebers war aus dem Kellerbereich lautes Poltern zu hören, weshalb er sich in den Keller begab. Dort beobachtete er eine männliche Person, die nicht Mieter des Wohnhauses war, jedoch Fliesen und Fliesenkleber aus dem freizugänglichen Kellerbereich hieraus auf den Anhänger eines Fahrrades schaffte.



Die alarmierten Polizeibeamten konnten dank den Hinweises einen 36jährigen Deutschen auf frischer Tat stellen, gegen den nun eine Anzeige wegen einfachen Diebstahls gefertigt wird. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich bekannten Stralsunder.



Im Auftrag



Raphael Wittek

Kriminalrat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



