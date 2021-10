POL-HRO: mehrere Verletzte bei Volksfest in Lützow

Lützow/ Gadebusch (ots) -



Am Samstagabend fand in Lützow bei Gadebusch ein Volksfest/

Herbstfeuer statt.



Ein 18-jähriger alkoholisierter Deutscher griff im Laufe des Abends

aus bisher unbekanntem Grund andere Teilnehmer des Festes an.

Angehörige der anwesenden Freiwilligen Feuerwehr versuchten, den

Angriff zu unterbinden und riefen die Polizei. Eingesetzte

Polizeibeamte konnten den jungen Mann unter massiver Gegenwehr in

Gewahrsam nehmen. Der ebenfalls vor Ort anwesende und alkoholisierte

Vater des Angreifers mischte sich während der Amtshandlungen ins

Geschehen ein und griff ebenfalls die eingesetzten Beamten sowie

umstehende Unbeteiligte mittels Schlägen und Tritten an. Auch er

musste unter Anwendung von Zwangsmaßnahmen in Gewahrsam genommen

werden.



Durch die Angriffe der beiden Tatverdächtigen wurden insgesamt fünf

Besucher des Festes und drei Polizeibeamte verletzt.

Eine 17-jährige Besucherin des Festes musste in einem Krankenhaus

stationär aufgenommen werden. Die anderen Verletzten erlitten

Prellungen und eine Bissverletzung.



