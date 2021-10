POL-HRO: Beleidigendes Transparent auf der BAB 24 festgestellt / FC St. Pauli im Vorfeld des Fußballspiels gegen FC Hansa Rostock beleidigt

Rostock (ots) -



Im Vorfeld des Fußballspiels zwischen dem FC St. Pauli und dem FC

Hansa Rostock am 24.10.2021 stellte die Autobahnpolizei Stolpe

während der Streife auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen

der Raststätte Stolpe Nord und der Anschlussstelle Neustadt-Glewe ein

Transparent an einer Brücke fest. Auf dem 6 Meter x 1,5 Meter großen

Transparent stand die Aufschrift: "Paulischweine!!!". Des Weiteren

wurde ein Schweinekopf an der Brücke befestigt. Das Plakat und der

Kopf wurden umgehend enfernt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.



Rainer Fricke

Polizeiführer vom Dienst



