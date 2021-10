LWSPA M-V: Angetriebens Kajütboot

Schwerin (ots) -



Am Freitag, dem 22.10.2021 um kurz nach 08:00 Uhr wurde durch einen Schweriner Fischereibetrieb bei der Schweriner Wasserschutzpolizei ein angetriebenes Kajütboot gemeldet. Am Abend zuvor und während der Nacht herrschte auf dem Schweriner See stürmisches Wetter mit einer Windstärke von bis zu 8 Beaufort (Bft) und Böen, die darüber hinausgingen. Das Sportboot wurde durch den Wind und den Wellengang von seinem Liegeplatz gerissen und machte sich ohne Schiffsführer auf eine unbeabsichtigte Reise.

Das Sportboot wurde durch den Wind in das Hafenbecken des Fischereibetriebes getrieben, welches sich unweit des ursprünglichen Liegeplatzes befindet. Durch die Mitarbeiter der Fischerei konnte das Boot vertäut und gesichert werden. Glücklicherweise konnte an dem Sportboot kein erkennbarer Schaden festgestellt werden. Somit ist eine Gefahr für die Umwelt durch mögliche austretende Betriebsstoffe o.ä. nicht eingetreten.

Ein Halter zu dem vertriebenen Boot konnte ermittelt werden. Er wurde in Kenntnis gesetzt, dass sich sein Boot nicht mehr am ursprünglichen Liegeplatz befindet, aber augenscheinlich unbeschadet gesichert werden konnte.

Der Schiffseigner konnte noch am selben Tag sein Fahrzeug wieder in Empfang nehmen und zum Liegeplatz zurückführen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Boote jeglicher Art mit ausreichenden und vor allem mit geeigneten Leinen am Liegeplatz zu sichern sind. Darüber hinaus wird eine regelmäßige Kontrolle empfohlen, insbesondere bei stürmischen Wetterlagen.



POK Tiedje



