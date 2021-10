POL-LWL: PKW prallte gegen Baum - Zwei Verletzte

Sukow (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der Kreisstraße zwischen Sukow und Pinnow sind am Freitagmittag zwei Personen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer eines PKW ein vorausfahrendes Auto überholen wollen, welches zu diesem Zeitpunkt gerade nach links in einen Waldweg abbiegen wollte. Bei der anschließenden Kollision beider Fahrzeuge geriet das nachfolgende Auto außer Kontrolle und prallte gegen einen Straßenbaum. Dabei wurden der Fahrer und die Beifahrerin des betreffenden PKW jeweils leicht verletzt. Sie wurden anschließend medizinisch behandelt. Die Kreisstraße an der Unfallstelle ist derzeit voll gesperrt. Der an beiden Unfallautos entstandene Gesamtschaden wurde vor Ort auf ca. 16.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



