POL-HWI: Mehrere Einbrüche in Geschäftsräume - Polizei sucht Zeugen

Aufgrund mehrerer Einbrüche in der zurückliegenden Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Am heutigen Freitagmorgen wurde der Gadebusch Polizei gemeldet, dass in der zurückliegenden Nacht in mehrere Geschäfte eingebrochen bzw. dies versucht worden sei.



Unbekannte Täter verschafften sich in den Nachtstunden gewaltsam Zutritt zu drei Geschäften in der Rehnaer Straße in Gadebusch. Nach derzeitigem Stand wurden aus den Räumlichkeiten Geldbeträge in zweistelliger Höhe entwendet.



Der oder die unbekannten Täter versuchten zudem in ein Fitnessstudio in Gadebusch sowie ein Bekleidungsgeschäft in der dortigen Johann-Stelling-Straße einzudringen. Dies gelang den Tätern offensichtlich nicht. Dennoch hinterließen sie einen Sachschaden von circa 1.000 EUR. Der Gesamtschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beziffert werden.



Kriminaltechniker waren in den Vormittagsstunden zur Spurensuche an den Tatorten eingesetzt. Zudem kamen zur Suche nach dem oder den Tätern ein Fährten- sowie ein Personenspürhund zum Einsatz.



Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsgeschehen geben können oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 0 zu melden.



