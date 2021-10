POL-NB: Zeugen in Tollenserstraße gesucht - Anschlussmeldung zu Einbrecher nach Flucht gefasst

Neubrandenburg (ots) -



Am 24.09.2021 ist es in der Tollenserstraße in Neubrandenburg zu einem Hauseinbruch gekommen. Die Tatverdächtigen lieferten sich damals eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei bis sie kurz vor Neustrelitz mit einem Streifenwagen zusammenstießen (s. PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5029531). Drei Männer konnten gestellt werden. Der Haftbefehl gegen sie wurde durch einen Richter erlassen (s. PM https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5029774)



Während der weiteren Ermittlungen der Kripo Neubrandenburg haben sich Hinweise auf eine Person ergeben, die wir nun dringend als möglichen Zeugen suchen. Die Person soll am Anfang der Tollenserstraße/Ecke Lutizenstraße gegen 13:30 Uhr unterwegs gewesen sein. Wir hoffen, dass sie in dem Bereich der Tollenserstraße das Auto der Verdächtigen oder sonstige Auffälligkeiten wahrgenommen hat, zum Beispiel jemand, der weggelaufen ist. Das Auto war ein dunkler BMW mit Kennzeichen OHV-VB564. Kennzeichen und Fahrzeug gehören den Ermittlungen nach jedoch nicht zusammen.



Der gesuchte Zeuge oder die gesuchte Zeugin hatte eine schlanke Statur, schulterlange dunkelblonde Haare, hellen Teint, war bekleidet mit schwarzer Trainingskleidung mit weißen Streifen (Jacke und Hose) und dunklen knöchelhohen Schuhen. Besonders auffällig waren die großen Kopfhörer (auf dem Kopf) sowie eine Trinkflasche in der rechten Hand und eine Chipstüte in der linken Hand.



Es kann sich auch um mögliche Wahrnehmungen handeln, die zu dem Zeitpunkt von der gesuchten Person als belanglos eingestuft worden sind, den Ermittlern jedoch aus jetziger Sicht helfen könnten.



Wer sich nun durch die Beschreibung wiedererkennt oder die beschriebene Person womöglich kennt, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei unter 0395 / 55822224 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Darüber hinaus bittet die Polizei ebenfalls mögliche weitere Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall in der Tollenserstraße am 24.09. im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 14:45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben - sowohl im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Täterfahrzeug als auch mit auffälligen Personen - sich an die bereits erwähnten Meldemöglichkeiten zu wenden.



