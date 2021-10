POL-LWL: Polizei beendet Schlangenlinienfahrt

Vellahn (ots) -



Nach einem Hinweis hat die Polizei am Donnerstagabend auf der B 5 bei Vellahn einen erheblich alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 43-jährige Autofahrer wies bei der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 2,34 Promille auf. Der aus Polen stammende Fahrer ist anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht worden. Zudem erstattete die Polizei Strafanzeige gegen den 43-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und stellte die Fahrzeugschlüssel sicher. Ein besorgter Autofahrer hatte die Polizei zuvor über die unsichere Fahrweise des Mannes informiert, die mit seinem PKW auffallend in Schlangenlinien unterwegs war.



Im Zusammenhang mit dem Vorfall hat die Polizei auch eine Strafanzeige gegen einen am Vorfall unbeteiligten Mann aufgenommen. Dieser hatte die Polizisten als vorbeikommender Passant am Kontrollort ohne erkennbare Gründe mehrfach beleidigt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell