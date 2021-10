POL-LWL: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Fahrzeuge verletzt

Crivitz (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind am Donnerstagnachmittag in Crivitz zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 16:20 Uhr war ein PKW auf der B 321 beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammengeprallt. Dabei wurden die 84-jährige deutsche Beifahrerin des PKW sowie der gleichaltrige Fahrer leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde bei dem Zusammenstoß eingeklemmt. Sie wurde durch Feuerwehrleute anschließend aus dem Unfallauto befreit. Die beiden leicht Verletzten kamen anschließend ins Krankenhaus, das sie nach erfolgter medizinischer Behandlung anschließend wieder verlassen konnten. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die B 321 an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der vor Ort auf ca. 8.000 Euro geschätzt wurde. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern noch an.



