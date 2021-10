POL-LWL: Atemalkoholtest bei mutmaßlichem Unfallfahrer fiel positiv aus

Wittenburg / Stolpe (ots) -



Bei einem Auffahrunfall auf der BAB 24 am Donnerstagabend bei Wittenburg ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von 14.000EUR entstanden. Verletzt wurde dabei niemand.



Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 43-jähriger deutscher Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache mit einem vorausfahrenden PKW kollidiert. In weiterer Folge kam das auffahrende Auto von der Fahrbahn ab und auf dem Seitenstreifen zum Stehen.



Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 43-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,69 Promille fest. Der betroffene Fahrer gab an, dass er erst nach dem Unfall Alkohol getrunken hätte.



Aus diesem Grund hat die Polizei zwei Blutprobenentnahmen angeordnet, um den genauen Alkoholwert des mutmaßlichen Unfallverursachers zum Unfallzeitpunkt ermitteln zu können. Gegen den 43-Jährigen ist Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell