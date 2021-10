POL-HWI: Geschwindigkeitskontrolle vor der Grundschule in Kalkhorst

Wismar (ots) -



Dort wo sich viele Kinder aufhalten, sollen Geschwindigkeitsbegrenzungen für mehr Sicherheit sorgen. Aus diesen Grund ist die Geschwindigkeit im Bereich von Kindergärten und Grundschulen häufig auf 30 km/h begrenzt.

Für einen sicheren Schulweg sind die Beamten der Dienststellen der Polizeiinspektion Wismar regelmäßig im Einsatz und kontrollieren beispielsweise die Einhaltung der Halte-und Parkvorschriften, die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit oder die Verkehrssicherheit, insbesondere die Beleuchtung, der Kinderfahrräder.



Am gestrigen Donnerstag kontrollierten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf die Geschwindigkeit im Bereich der Grundschule in Kalkhorst.

In der Zeit 10:00 bis 18:00 Uhr maßen die Beamten 300 Fahrzeuge, von denen mehr als ein Drittel zu schnell unterwegs waren. Von den 110 Geschwindigkeitsverstößen lagen 97 im Verwarngeldbereich, was bedeutet, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit um maximal 20 km/h überschritten wurde. In 13 Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 58 km/h gemessen. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einem Punkt rechnen.



Das entscheidende Kriterium, um Zusammenstöße zu vermeiden, ist der sogenannte "Anhalteweg", der sich wiederum aus Reaktions- und Bremsweg zusammensetzt. Bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 30 km/h beträgt allein der Bremsweg neun Meter. Der Anhalteweg ist deutlich länger als der Bremsweg, denn bevor der Fahrer auf das Bremspedal tritt, vergeht noch einige Zeit (circa 0,8 bis 1,2 Sekunden).

Sobald sich die Geschwindigkeit erhöht, steigt der Bremsweg überproportional an.



Die Beamten der Polizeiinspektion Wismar führen in der Hansestadt Wismar und im Landkreis Nordwestmecklenburg täglich Verkehrskontrollen durch, um die Sicherheit im Straßenverkehr stetig zu erhöhen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell