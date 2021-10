POL-NB: Cannabispflanzen bei Durchsuchung gefunden

Demmin (ots) -



Am gestrigen Morgen führten Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin Durchsuchungen in 17111 Ückeritz und in 17109 Demmin durch. Beide Objekte sind als Wohn- und Aufenthaltsorte eines 42-jährigen Deutschen, gegen den wegen möglicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird, in den Fokus gerückt.



Im Rahmen dieser Durchsuchungen fanden die Beamten beim Beschuldigten sechs ca. 1,50 m hohe Cannabispflanzen. Sie wiesen erhebliche Blütenstände auf und wurden von den Kriminalbeamten beschlagnahmt.

Der Verdacht gegen den 42-jährigen Tatverdächtigen hat sich bestätigt, weshalb er wegen des Besitzes und Anbaus von Betäubungsmitteln nun in dem Verfahren als Beschuldigter geführt wird. Die Ermittlungen durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin dauern weiter an.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell