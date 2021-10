POL-LWL: Vollsperrung der A 24 nach LKW-Unfall

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag ist ein LKW auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe von der Fahrbahn abgekommen. Demnach fuhr der alleinbeteiligte 59-jährige rumänische Fahrer aus noch unbekannter Ursache mit seinem LKW rechts in die Bankette und angrenzendes Buschwerk, bevor das Fahrzeug dann zum Stillstand kam. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen muss die Richtungsfahrbahn Berlin zwischen dem Kreuz Schwerin und der Anschlussstelle Neustadt-Glewe voll gesperrt werden. Die Sperre wird bis voraussichtlich 0 Uhr andauern. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Josefin Kurz

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell