POL-NB: Drogen im Verkehr - Zusammenarbeit mit Bundespolizei auf Rügen

Gestern kurz vor Mitternacht ist ein Mercedes auf eine Kontrollstelle der Bundespolizei in Binz auf Rügen zugefahren. Kurz vor dem Kontrollpunkt bog der Pkw auffällig ab, die Kollegen der Bundespolizei verfolgten daher das Fahrzeug. Sie stoppten das Fahrzeug und erhielten vor Ort Unterstützung von Beamten des Reviers Sassnitz.



Bei den Insassen - ein 27-jähriger Deutscher und eine 26-jährige Deutsche - wurden Drogen sichergestellt. Zudem schlug ein Drogentest bei dem Fahrer positiv an. Er hat zudem keinen Führerschein. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Drogen um Amphetamin und Marihuana. Die Insassen hatten auch eine größere Summe Bargeld (unterer vierstelliger Bereich) in szenetypischer Stückelung bei sich. Das Geld wurde beschlagnahmt.



Der verdächtige Mann wurde auf dem Revier erkennungsdienstlich behandelt. Gegen beide wird nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verdacht des Drogenhandels sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss ermittelt.



