POL-HRO: Geldautomat in Rövershagen gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, einen Geldautomaten in Rövershagen im Landkreis Rostock zu sprengen. Bewohner des Hauses, in dem sich die Bankfiliale befindet, wurden gegen 2.30 Uhr von einem lauten Knall geweckt und alarmierten die Polizei. Nach Zeugenaussagen wurden vier unbekannte Personen gesehen, die mit einem dunklen Kombi in unbekannte Richtung flüchteten.



Vor Ort konnte die Kriminalpolizei umfangreiche Spuren sichern. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Bankfiliale am Rosenbruch in Rövershagen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter 038208/8882222 oder per Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell