POL-HRO: Betrunken und berauscht in der KTV randaliert

Kurz nach Mitternacht ging heute bei der Polizei ein Anruf ein, dass in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt eine Person alkoholisiert durch die Sraßen läuft und mehrere Fahrzeuge und Mülltonnen beschädigt. Dabei soll sie gegen Pkw treten, Motorräder und Fahrräder umstoßen.



Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten lief der Zeuge dieser Person hinterher. Schließlich konnten die Beamten den 31-jährigen Deutschen in der Doberaner Straße feststellen. Der Mann reagierte zunächst unkooperativ und beabsichtigte nicht, seine Personalien anzugeben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille und ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Nach Ankündigung und Vollzug der polizeilichen Folgemaßnahmen benahm sich der Mann ruhig und entschuldigte sich für sein Verhalten. Die Polizeikräfte stellten im gesamten Bereich Friesenstraße, Gellertstraße und Borwinstraße verschiedene Beschädigungen fest.



Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



