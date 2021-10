POL-LWL: Computer und Fernsehgerät bei Einbruch in Wohnhaus gestohlen

Lübtheen (ots) -



Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Garlitz bei Lübtheen haben unbekannte Täter am Mittwoch Computer- und Unterhaltungselektronik gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge waren die Einbrecher durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Haus eingedrungen. Sie entwendeten dort anschließend ein Fernsehgerät, einen Laptop sowie ein Computer-Tablet. Anschließend stahlen die Einbrecher aus einer Werkstatthalle, die sich auf dem Privatgrundstück befindet, diverses Elektrowerkzeug. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf über 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich am Mittwoch zwischen 07 Uhr und 18 Uhr ereignete hat, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



