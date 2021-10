POL-SN: Ladendiebe in Schwerin gefasst

Schwerin (ots) -



Am 19.10.2021 gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl im Kaufhaus Stolz in Schwerin.

Zwei Zeugen hatten die beiden Täter dabei beobachtet, wie sie Ware aus der Außenauslage entwendeten.

Als die Täter sich mit dem Diebesgut entfernten, folgten ihnen die Zeugen und sprachen sie darauf an.

Die Täter ließen die Ware fallen und flohen in Richtung Marienplatz.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin konnten die Täter aufgrund der abgegebenen Beschreibung auf der Bildüberwachung vom Marienplatz ausmachen und kurze Zeit später hier antreffen.

Die Personalien wurden festgestellt.

Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen, einem 22-jährigen und einem 27-jährigem Tunesier, konnten weitere Waren ohne Kaufbeleg festgestellt werden.

Gegen beide ermittelt nun die Kriminalpolizei Schwerin.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Katrin Hilberling

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell