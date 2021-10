POL-NB: Informationsveranstaltung der Polizeiinspektion Neubrandenburg zum Tag des Einbruchschutzes

Landkreis MSE/ Neubrandenburg (ots) -



Wohnungseinbrüche sind immer mit einer persönlichen Verletzung der Privatsphäre und einem im Allgemeinen geschwächten Sicherheitsgefühl verbunden. Neben dem entstandenen materiellen Schaden wiegen für die Betroffenen die psychischen Folgen meist schwerer.



Am 24.10.2021 ist bundesweite der Tag des Einbruchschutzes. In diesem Zusammenhang beteiligt sich die Polizeiinspektion Neubrandenburg mit einer Veranstaltung am 28.10.2021 in der Zeit von 13:00 bis 17:00 Uhr vor dem Dienstgebäude in der Beguinenstraße 2 in Neubrandenburg. Um die Bevölkerung im Landkreis für eine eigenverantwortliche Eigentumssicherung zu sensibilisieren, steht der Kriminalpolizeiliche Präventionsberater allen Interessierten Rede und Antwort.

Als thematische Schwerpunkte werden sichere Fenster, Türen und Verriegelungssysteme im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus werden Informationen zu Sicherungsmöglichkeiten von Türspionen, über elektronische Helfer bis hin zur Einbruchmeldeanlage gegeben.



Interessierte können sich kostenlos beraten lassen oder auch Termine zur Beratung im Eigenheim vereinbaren. An mehreren Ständen werden Musterstücke vorgehalten, die den Besuchern wirkungsvolle mechanische und elektronische Einbruchshemmung demonstrieren. Unterstützt wird die Aktion vor Ort von regional zertifizierten Fachfirmen, die auf dem Gebiet des Einbruchschutzes seit Jahren etabliert sind.



Neben geeigneter Sicherungstechnik können Einbruche bereits durch schnell umsetzbare Verhaltensregeln verhindert werden:



- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit.



- Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von

Einbrechern leicht zu öffnen.



- Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend

den Schließzylinder aus.



- Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie

immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen.



- Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher und kennen jedes Versteck!



- Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht

tagsüber - geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den

ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.



- Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht

innen stecken.



- Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie

gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion

und Sperrbügel (Türspaltsperre).



Einbruchschutz durch Nachbarschaftshilfe:



Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance:



- Achten Sie bewusst auf gefährdende und verdächtige Situationen.



- Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber

geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den

Türöffner drücken.



- Achten Sie auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück und

sprechen Sie sie an.



- Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern Keller- und

Bodentüren stets verschlossen sind.



- Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie

z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten

Eindruck zu erwecken.



- Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage)

und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf

110.



Termine für eine Beratung in Ihrem Haus/Wohnung und weitere Informationen zum Einbruchschutz erhalten Sie hier:



Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle



PHK Torsten Dowe

Beguinenstraße 2

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395-55825134

eMail: kripoberatung.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Internet: https://www.k-einbruch.de/



