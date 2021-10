POL-ANK: Brand in Lebehn bei Löcknitz

Löcknitz (ots) -



Heute Morgen (20.10.2021, 05:00 Uhr) kam es auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Lebehn bei Löcknitz zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer im Bereich eines Carports aus und griff anschließend auf Teile eines Nebengebäudes, dass als Werkstatt und Hühnerstall genutzt wird, über. Mehrere Feuerwehren der umliegenden Orte (Krackow, Grambow, Penkun, Storkow, Nadrensee, Grambow-Ladenthin) waren zur Brandbekämpfung im Einsatz. Personen wurden dabei zum Glück nicht verletzt.



Ein Brandursachenermittler kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass vermutlich heiße Asche in einer Tonne, die sich unter dem Carport befand, Auslöser für den Brand sein könnte. Die Kriminalpolizei wird daher wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermitteln. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.



