POL-NB: Gefährliche Körperverletzung an einem Jugendlichen durch drei unbekannte, jugendliche Täter

Am 19.10.2021 wurden Beamte des Polizeireviers Röbel zur Unterkunft einer Jugendgruppe nach Malchow gerufen. Bei der Gruppe handelt es sich um Mitglieder einer Berliner Fußballmannschaft im Alter zwischen 13 und 14 Jahren. Begleitet wurden die Jugendlichen durch erwachsene Betreuer.



Den Beamten schilderten die Jungen, dass sich sechs Mitglieder ihrer Mannschaft gegen 19:25 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße in Malchow aufhielten. Hier trafen sie auf zunächst zwei augenscheinlich jugendliche Personen im Alter von circa 16 Jahren, die sie mit körperlicher Gewalt bedrohten. Um der Situation zu entgehen verließen die Jungen den Markt und begaben sich über den Biestorfer Weg in Richtung ihrer Unterkunft. Die beiden und ein dritter Jugendlicher, der hinzukam, begleiteten die Gruppe ebenfalls fußläufig und "bepöbelten" die Jüngeren wiederholt.



Letztendlich kam es von den drei etwa 16-jährigen Jungen zu einem körperlichen Übergriff gegen einen 14-jährigen Berliner. Hierdurch wurde der Jüngere leichtverletzt. Als sich die drei Tatverdächtigen vom Ort der Auseinandersetzung entfernten, nahmen sie noch einen Teil des Einkaufs ihres Opfers mit.

Die Berliner entfernten sich ebenfalls vom Ort und begaben sich zu ihrer Unterkunft. Hier schilderten sie letztendlich den Beamten des Polizeireviers Röbel die Tat.



Die drei Täter wurden wie folgt beschrieben. Einer trug ein rotes Trikot des FC Liverpool und hatte kurze blonde Haare. Ein weiterer trug eine dunkle Jacke, hatte kurze dunkle Haare und führte ein Damenfahrrad mit sich. Der dritte wurde als schlank mit kurzen blonden Haaren beschrieben. Er trug ein schwarzes Basecap, eine lange dunkle Jacke, weiße Turnschuhe der Marke "Nike" sowie schwarze Leggings und ein weißes T-Shirt.



Gegen die drei der Tat verdächtigen Jugendlichen erstatteten die Beamten Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Diebstahls und Bedrohung. In diesem Zusammenhang werden Zeugen der Auseinandersetzungen im Netto oder im Biestorfer Weg gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931/848224 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Der 14-Jährige, bei dem es sich um einen deutschen Staatsangehörigen handelt, wurde aufgrund der körperlichen Einwirkungen leichtverletzt und wurde in einem Krankenhaus medizinisch behandelt.



Abgesehen von einem afghanischen Staatsbürger, der Teil der jüngeren Gruppierung war, handelte es sich bei allen vor Ort befindlichen Personen um deutsche Staatsangehörige.



