POL-LWL: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Autounfall am Mittwochvormittag in Kirch Jesar ist der Fahrer eines PKW schwer verletzt worden. Der Verunglückte wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit dem PKW anschließend gegen einen Baum geprallt. Dabei kippte das Auto auf die Seite. Ersthelfer retteten den Fahrer aus dem Unfallauto und leisteten dem Verunglückten, der bei Bewusstsein war, Erste Hilfe. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Am Unfallauto ist erheblicher Sachschaden entstanden, der zunächst auf über 10.000 Euro geschätzt wurde.



