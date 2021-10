POL-SN: Zeugenaufruf nach KFZ Aufbrüchen

Schwerin (ots) -



Am Freitagmorgen wurden der Polizei sechs angegriffene Fahrzeuge darunter auch Transporter in Schwerin im Stadtteil Neu Zippendorf gemeldet. Die bisher unbekannten Täter schlugen die Scheiben ein und entwendeten Bargeld, Elektrogeräte und Werkzeuge aus dem Inneren der Fahrzeuge.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Straftaten aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht vom 14.10. zum 15.10.2021 auffällige Personen im Bereich Ziolkowskistraße / Keplerstraße und Pankower Straße / Potsdamer Straße gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385-5180-2224 oder -1560 sowie jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



