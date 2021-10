POL-LWL: Auto prallte gegen Ampelmast

Grabow (ots) -



In Grabow ist am Dienstagnachmittag ein PKW gegen einen Ampelmast geprallt. Dabei erlitt die Fahrerin einen Schock. Zudem entstand bei dieser Kollision ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Fahrerin beim Abbiegen nach rechts an Einmündung einem Fahrradfahrer ausgewichen, der bei Grün die Straße überqueren wollte. Dabei verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen. Der Fahrradfahrer wurde nicht von dem Auto erfasst, er blieb unverletzt.



