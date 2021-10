POL-NB: Beamte finden Betäubungsmittel bei Einsatz wegen Ruhestörung

Neustrelitz (ots) -



Am 18.10.2021 informierte eine betagte Bewohnerin aus der Karbe-Wagner-Straße in Neustrelitz gegen 20:15 Uhr die Polizei über seit längerer Zeit lautstark abgespielte Musik aus einer der Nachbarwohnungen.



Die Beamten konnten die betreffende Wohnung schnell aufgrund des Geräuschpegels ausfindig machen. Die Klingel war nicht funktionsfähig, weshalb die beiden Polizisten energisch an der Tür klopften. Wegen der ebenfalls stark beschädigten Schließanlage öffnete sich die Wohnungstür und die Beamten riefen ins Innere, um auf sich aufmerksam zu machen. Die beiden 24- und 33-jährigen deutschen Bewohner versicherten den Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz sowieso in Begriff zu sein die Wohnung zu verlassen. Die Musik wurde abgestellt und die Ruhe im Wohnhaus hergestellt.



Beim Blick in die Wohnung entdeckten die Beamten jedoch illegale Betäubungsmittel, weshalb eine Strafanzeige gegen den 24-Jährigen, der sich als alleinigen Besitzer ausgab, erstattet wurde. Die aufgefundenen Drogen, in Form von Marihuana und Amphetamin, sowie Konsumutensilien wurden durch die Beamten beschlagnahmt. Eine genaue Menge kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angegeben werden. Anhaltspunkte für den Handel mit Betäubungsmitteln liegen nach jetzigem Stand nicht vor.



Die Ermittlungen in dem Sachverhalt hat die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell