POL-NB: Räuberischer Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt

Am 18.10.2021 wurde das Polizeihauptrevier Neubrandenburg von einem Ladendetektiv, der zur Anrufzeit in einem Verbrauchermarkt in der Ziolkowskistraße tätig war, über einen Ladendieb informiert. Die Beamten suchten den 50-jährigen Hinweisgeber auf und ließen sich den Sachverhalt schildern. Er gab an gegen 17:10 Uhr beobachtet zu haben, wie sich eine männliche Person in der Getränkeabteilung fünf Flaschen Bier nahm und sich diese später einsteckte. Nachdem der Mann den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte, sprach ihn der Ladendetektiv an und forderte ihn auf in den Markt zurück zu gehen. Der Mann fing unvermittelt an sich dem Zugriff des Detektivs zu entziehen. Um nicht verletzt zu werden ließ dieser wiederum von dem Mann ab, der den Markt in unbekannte Richtung verließ.



Durch die Polizeibeamten konnte der Mann im Umfeld des Geschäfts nicht mehr angetroffen werden. Dennoch wird weiter nach dem leicht untersetzten, circa 1,70m großen Mann gesucht. Zur Tatzeit trug er eine graue Hose, einen dunklen Pullover mit weißer Aufschrift, Schuhe der Marke Adidas, einen grauen Rucksack sowie einen Tunnelohrring.



Die Ermittlungen zum Vorwurf des räuberischen Diebstahls hat das Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf die Identität des Gesuchten geben können, sich bei der Polizei unter 0395/5582224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



