POL-LWL: Auto prallte gegen Baum - Fahrerin war alkoholisiert

Plau am See (ots) -



Bei Wendisch Priborn ist am Montagabend ein PKW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 35-jährige deutsche Autofahrerin blieb unverletzt, jedoch stellte die Polizei bei ihr einen Atemalkoholwert von 1,52 Promille fest. Eigenen Angaben zufolge habe die Frau versucht, einem Reh auf der Straße auszuweichen, als sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden, dessen Höhe sich auf mehrere Tausend Euro beläuft. Die Polizei brachte die Autofahrerin anschließend zur Blutprobenentnahme und erstattete gegen sie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



