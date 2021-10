POL-HRO: Wohnungsbrand

Schwerin (ots) -



Am Montagabend gegen 17:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Keplerstr. gemeldet. Der Feuerwehr gelang es recht schnell den Brand zu löschen. Die Rauchentwicklung war dabei so beträchtlich, dass der Brandort vorerst nicht für weitere Untersuchungen zur Brandursache betreten werden konnte. Dies war auch der Grund, dass sich eine Mietpartei im selben Flurbereich vorübergehend in eine Notunterkunft begab. Die betroffene Wohnung selbst, in der niemand anwesend war, wurde beschlagnahmt. Personen kamen nicht zu Schaden.



Es besteht der Verdacht einer schweren Brandstiftung. Das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell