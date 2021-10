POL-NB: Mann bedroht Jugendlichen in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 15.10.2021 lief ein 15-jähriger Jugendlicher gegen 17:40 Uhr entlang der Kurzen Straße auf dem Neubrandenburger Datzeberg, als er von einem 26-Jährigen angesprochen und nach Betäubungsmitteln gefragt wurde. Als er verneinte zog der Mann ein Küchenmesser hervor und bedrohte ihn. Um der Situation zu entgehen setzte der Jugendliche seinen Weg fort. Doch der Mann folgte ihm und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der sich beide Personen gegenseitig schubsten. Hierbei wurde der 15-Jährige leicht mit dem Messer an der Hand verletzt. Aufgrund dessen ließen beide voneinander ab und der 26-Jährige verließ den Ort.



Durch Bürgerhinweise konnte der Tatverdächtige namenhaft gemacht und an seiner Wohnanschrift auf dem Datzeberg aufgesucht werden. Durch die geschlossene Wohnungstür konnten die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg Kontakt zu dem Mann herstellen, der sich jedoch weigerte die Tür zu öffnen. Zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen genehmigte ein Bereitschaftsrichter die zwangsweise Türöffnung. Hieraufhin öffnete der 26-Jährige freiwillig.



Gegen den Mann ermittelt nun das Kriminalkommissariat Neubrandenburg wegen des Verdachts der Bedrohung und gefährlichen Körperverletzung. Auch das Motiv der Tat ist noch Gegenstand der Ermittlungen.



Beide Männer sind deutsche Staatsangehörige. Der 15-Jährige musste nicht medizinisch versorgt werden.



