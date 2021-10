POL-NB: Verpuffung in Groß Lüdershagen - Toter gefunden - Erstmeldung

Groß Lüdershagen (ots) -



In Groß Lüdershagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist es heute Vormittag kurz nach 08:30 zu einem Knall und einer anschließenden starken Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus gekommen. Zuvor hatte ein Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts Stralsund die Polizei um Amtshilfe gebeten, nachdem ihm die Tür nicht geöffnet worden war. Da auch nach Ankunft der Polizei niemand öffnete, wurde ein Schlüsseldienst gerufen. Während dieser die Tür öffnen wollte, war nach derzeitigem Stand zunächst ein Knall zu hören. Es kam scheinbar zu einer Verpuffung mit starkem Rauch. Daraufhin brannte es im Vorflur des Hauses.



Wenige Minuten später trafen die Feuerwehr sowie weitere Streifenwagen der Polizei ein. Im Hausinneren fand die Feuerwehr eine leblose männliche Person. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Identität des Mannes ist bisher noch nicht zweifelsfrei geklärt. Die Kripo hat die Tatortarbeit übernommen. Der Brandursachenermittler ist ebenfalls im Einsatz. Unter anderem muss nun geklärt werden, wie genau es zu der Verpuffung kam und wer dafür verantwortlich ist. Außerdem muss die Todesursache des Mannes noch ermittelt werden.



Weitere Ergebnisse dazu werden nachberichtet.



