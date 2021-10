POL-HWI: Pkw mit Anhänger mit erheblichen Reifenmängel auf A 20 gestoppt

Details anzeigen Anhänger mit beschädigter Felge Anhänger mit beschädigter Felge

Wismar (ots) -



Sonntagmorgen gegen 6:00 Uhr informierte ein aufmerksamer Fahrzeugführer die Leitstelle der Polizei über ein Fahrzeuggespann mit einem Anhänger, welcher stark nach rechts hängen sollte und von dem laute Schleifgeräusche ausgingen. Dieses Gespann war auf der A 20 zwischen Schönberg und Grevesmühlen in Fahrtrichtung Rostock unterwegs.



Die Kollegen des Autobahn-und Verkehrspolizeirevieres Metelsdorf konnten wenig später den blauen Fiat mit Anhänger Höhe Bobitz feststellen. Die Schleifgeräusche waren wahrnehmbar noch bevor sie den Pkw sahen. Der 55-jährige Fiatfahrer befuhr zu der Zeit den Hauptfahrstreifen mit circa 80 km/h und konnte durch die Polizisten stark ausgebremst und auf den Standstreifen geleitetet werden.



Der Fahrer sowie das Gespann wurden auf dem Parkplatz Mölenbarg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier wurde festgestellt, dass von dem rechten Reifen des einachsigen Anhängers lediglich die Felge übrig war und auch diese war bereits stark beschädigt.

Weiter konnte der polnische Fahrzeugführer keinen Anhängerführerschein der Klasse BE vorweisen obwohl er ihn zum Fahren der Fahrzeugkombination benötig hätte, da das zulässige Gesamtgewicht des Pkw und des Anhängers 3500kg überschritt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell