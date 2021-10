POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der A 24

Ludwigslust (ots) -



Am Samstagmorgen kam es auf der A24 Richtung Hamburg zwischen den

Anschlussstellen Wittenburg und Zarrentin zu einem schweren

Verkehrsunfall mit einem PKW, bei dem ein Fahrzeuginsasse ums Leben

kam.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam der 21-jährige polnische Fahrer

eines PKWs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit

einem Baum. Der 20-jährige polnische Beifahrer wurde hierbei aus dem

Fahrzeug geschleudert und verstarb noch vor Eintreffen der

Rettungskräfte an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer wurde schwer

verletzt, konnte sich aber eigenständig aus dem Fahrzeugwrack

befreien. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste die A24 für etwa eine

Stunde voll und anschließend halbseitig gesperrt werden. Die

halbseitige Sperrung dauert zum Zwecke der Bergung und Beräumung noch

an, die voraussichtliche Dauer ist noch unbekannt.



In diesem Zuge kam auch die sog. "Gafferwand" zum Einsatz, um einen

reibungslosen Verlauf des vorbeifließenden Verkehrs zu gewährleisten.



Durch einen in der Nähe befindlichen Polizeihubschrauber wurden

Luftbildaufnahmen der Unfallstelle gefertigt und ein Sachverständiger

der DEKRA kam ebenfalls zum Einsatz.



