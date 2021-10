POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B105 zwischen Rövershagen und Mönchhagen

Sanitz (ots) -



Am Vormittag des 16.10.2021 ereignete sich auf der B105 bei

Mönchhagen ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen

übersah der 86-jährige Fahrer eines Seat beim Verlassen einer

Tankstelle einen auf der B105 fahrenden Opel und stieß mit diesem

frontal zusammen. Dabei wurden vier Insassen der beteiligten

Fahrzeuge schwer verletzt und durch die eingesetzten Rettungskräfte

in die angrenzenden Krankenhäuser der Hansestadt Rostock verbracht.



Vor Ort kam die DEKRA zum Einsatz. Die Fahrbahn war für drei Stunden

voll gesperrt.



Maik Körner, Polizeioberkommissar



Polizeipräsidium Rostock

Polizeirevier Sanitz



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell