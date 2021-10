POL-NB: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Greifswald (ots) -



Am 15.10.2021 wurde der Polizei gegen 21:25 Uhr ein Verkehrsunfall in Greifswald, Friedrich-Loeffler-Straße gemeldet.

Ein 18-Jähriger (Deutscher) befuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Bekannten (18 Jahre, Deutscher) die Friedrich-Loeffler-Straße in Greifswald gemeinsam auf einem E-Scooter.

Bei dem Versuch mit dem Gefährt zu wenden, stürzte der Fahrer und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sein Mitfahrer blieb unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer des E-Scooters unter Einfluss von Alkohol steht, ein Vorwert konnte dabei nicht ermittelt werden.

Der Verletzte wurde zur medizinischen Behandlung in die Universitätsmedizin Greifswald eingeliefert, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Inwieweit sich auch der Mitfahrer strafrechtlich verantworten muss, wird geprüft.



