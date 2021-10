POL-NB: Nachmeldung zum Brand am Berufsschulzentrum in Waren West am 14.10.2021

Waren (Müritz) (ots) -



Der heutige Einsatz eines Brandursachenermittlers konnte Klarheit über die Brandursache am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum in Waren schaffen.



Am 14.10.2021 brach dort in der Dachkonstruktion ein Feuer aus und verursachte einen geschätzten Schaden in Höhe von 75.000 Euro. Die im Gebäude befindlichen Schüler, Lehrer und Angestellten wurden planmäßig evakuiert. Infolge des Brandes wurde niemand verletzt, jedoch klagten zwei Schülerinnen am Sammelpunkt über körperliches Unwohlsein und wurden durch die vor Ort befindlichen Rettungskräfte vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Entsprechend der Angaben des Sachverständigen wurde das Feuer infolge der Dacharbeiten an dem Schulzentrum ausgelöst. Durch Arbeiter wurden im Bereich des Brandortes Heißklebearbeiten an der Dachkonstruktion durchgeführt. Hierbei entzündete sich die mit Holz und Mineralwolle gedämmte, verkleidete Giebelfassade. Durch die Arbeiter wurden die vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten. Dennoch gelang es ihnen nicht den Brand zu löschen, so dass sie die Feuerwehr zur Brandbekämpfung hinzuziehen mussten.



Erstmeldung der Polizeiinspektion Neubrandenburg:

https://bit.ly/3AEgIuc



