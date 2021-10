POL-ANK: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Personen auf der B111 bei Gützkow (LK VG)

Gützkow (ots) -



Am Freitag, den 15.10.2021 gegen 11:30 Uhr, kam es auf der B111 bei Gützkow in Richtung Autobahn A20, ca. 500 Meter vor der Kreuzung B111/L35, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen



Nach ersten Erkenntnissen bemerkte der 20-jährige Fahrer eines PKW VW zu spät, dass der vor ihm befindliche PKW Renault verkehrsbedingt gehalten hatte. Trotz Gefahrenbremsung fuhr der PKW VW, auf Grund des mangelnden Sicherheitsabstandes, auf den stehenden PKW Renault auf. In Folge des Auffahrunfalles wurde der PKW Renault wiederum auf den vor ihm haltenden dritten PKW der Marke Skoda aufgeschoben. Alle drei PKW befuhren die B111 aus Gützkow kommend in Richtung A20.



Bei dem Unfall wurden der Fahrer des unfallverursachenden PKW VW und die 67-jährige Fahrerin des PKW Renault leicht verletzt und durch Rettungskräfte für weitere Untersuchungen in die Universitätsmedizin nach Greifswald gebracht.

Ein bereits vor dem Unfall selbst durchgeführter Corona-Test des 20-jährigen Unfallverursachers war positiv, was er umgehend den Rettungs- und Einsatzkräften an der Unfallstelle mitteilte. Der Verkehrsunfall ereignete sich folglich auf dem Weg des 20-Jährigen zum Arzt, wo ein PCR-Test durchgeführt werden sollte. Infektionsschutzmaßnahmen wurden noch an der Unfallstelle durch die Rettungs- und Einsatzkräfte getroffen.



Insgesamt ist bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro entstanden, die drei Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.



Während der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen musste die B111 bei Gützkow für ca. anderthalb Stunden komplett und anschließend ca. 60 Minuten halbseitig gesperrt werden, weshalb es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kam. Die Freiwillige Feuerwehr Gützkow war ebenfalls im Einsatz und hatte ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn beseitigt.



Alle beteiligten Personen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.



