POL-NB: Nächtlicher Diebstahl eines Audi SQ5 in Burg Stargard

Am 15.10.2021 wurden Beamte des Polizeireviers Friedland gegen 08:30 Uhr über einen Kfz-Diebstahl in Burg Stargard informiert. Dem zum Einsatzort entsendete Kontaktbereichsbeamten aus Burg Stargard teilte der Eigentümer mit, seinen 5 Jahre alten Audi SQ5 am Vorabend gegen 20 Uhr vor dem Haus im Teufelsbruch abgestellt zu haben. Der schwarze Pkw mit den Kennzeichen MST-JD100 hatte einen Neuwert von 67.000 Euro.



Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben und eine Strafanzeige gefertigt. Zur Spurensuche und -sicherung wurde der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg zum Einsatzort entsendet.



Bürger, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601/300224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



