POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am 14.10.21, gegen 17:25 Uhr, ereignete sich in Stralsund in der Karl-Marx-Straße ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und erheblichen Sachschaden. Die 63-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Opel Insignia kam auf Grund gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge streifte sie zunächst eine Hauswand und stieß anschließend frontal und ungebremst gegen eine Hauseingangstreppe eines Mehrfamilienhauses.

Zeugen des Verkehrsunfalles, welche als Gegenverkehr rechtzeitig ausweichen konnten, leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Fahrzeugführerin wurde ins Krankenhaus Stralsund eingeliefert. Dort wurde sie stationär aufgenommen.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde mit erheblichen Frontschaden abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 16.000EUR geschätzt.



