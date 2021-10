POL-LWL: Ermittlungen zum Brand einer Doppelhaushälfte in Karow dauern an

Karow (ots) -



Nach dem Brand einer unbewohnten Doppelhaushälfte am Mittwochabend in Karow (die Polizei informierte) dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache weiterhin an. Hierzu kommt auch ein Brandsachverständiger zum Einsatz, der das niedergebrannte Haus untersuchen soll. Bei dem Feuer ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von über 200.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Die Bewohner der angrenzenden Doppelhaushälfte, darunter zwei Kinder, hatten das Feuer gegen 20 Uhr bemerkt und sich daraufhin in Sicherheit gebracht. Anschließend kam die Feuerwehr zum Löscheinsatz. Auch die angrenzende Doppelhaushälfte wurde durch den Brand teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Insbesondere der Dachstuhl wurde erheblich beschädigt.



