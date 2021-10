POL-NB: Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden

Sassnitz (ots) -



Am 13.10.2021 gegen 14:15 Uhr kam es auf der L 29 zwischen Neu Mukran und Prora zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Die 69-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Nissan befuhr die L 29 in Fahrtrichtung Neu Mukran. Aufgrund eines vor ihr abbiegenden PKW, musste sie verkehrsbedingt auf der Fahrbahn halten.

Der ihr nachfolgende 47-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Audi bremste zu spät und fuhr auf das vor ihm haltende Fahrzeug auf.

Dabei entstand an beiden PKW erheblicher Sachschaden.

Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.

Aus dem PKW des 47-jährigen liefen Betriebsstoffe aus, sodass die Fahrbahn durch die freiwillige Feuerwehr Binz gereinigt werden musste.

Dazu wurde die L 29 für 1,5 Stunden halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde durch die eingesetzten Beamten an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf schätzungsweise 20.000EUR.



