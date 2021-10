Vermisster 38-Jähriger in 17429 Bansin

Seit dem 13.10.2021, um 10:40 Uhr, wird der 38-jährige Patrick Seide aus Kassel in 17429 Bansin vermisste. Der Gesuchte hat am 13.10.2021, um 10:40 Uhr, die Ferienwohnung in 17429 Bansin verlassen und ist seit diesem Zeitpunkt unbekannten Aufenthaltes. Herr Seide hat gesundheitliche Probleme und benötigt dringend ärztliche Hilfe. Zur Beschreibung kann gesagt werden, dass der Gesuchte 175 – 180 cm groß ist, von normaler Figur, dunkle Haare und einen Vollbart hat. Zur Bekleidung ist bekannt, dass er eine graue Hose, blaue Schuhe und ein graues Cap trägt.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtensuchhundes, der Rettungshundestaffel aus Stralsund im Umfeld des Abgangsortes blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt die Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 2790, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

~

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

~