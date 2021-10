POL-ANK: Diebstahl eines Nivelliergerätes von einer Arbeitsmaschine auf der B104 bei Papendorf (LK VG)

Pasewalk (ots) -



Im Zeitraum vom 12.10.2021, 17:00 Uhr, bis 13.10.2021, 07:00 Uhr, wurde auf einer Baustelle auf der B104 an einem sogenannten Straßenfertiger ein Nivelliergerät demontiert und gestohlen. Die auf Ketten fahrende Arbeitsmaschine stand im Tatzeitraum in einer Nothaltebucht an der B104 zwischen der Anschlussstelle A20 Pasewalk Nord und dem Ortsteil Papendorf Ausbau.



An der Arbeitsmaschine war das Nivelliergerät montiert, welches in diesem Zustand, ausgezogen und mit 3 Sensoren bestückt, eine Gesamtlänge von 13 Metern hatte. Nach der Demontage lässt sich das entwendete Messgerät auf eine Länge von ca. 3 Metern zusammenschieben und abtransportieren. Das gestohlene Nivelliergerät wird im Straßenbauwesen verwendet, um Höhenunterschiede zu messen und Höhenhorizonte herstellen zu können. Derzeit finden auf der B104 zwischen der Anschlussstelle A20 Pasewalk Nord und dem Ortsteil Papendorf Ausbau Arbeiten zur Erneuerung der Asphaltdecke statt. Dabei kommt der Straßenfertiger samt Nivelliergerät zum Einsatz.



Nach ersten Angaben wird der Stehlschaden des entwendeten Messgerätes auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet.



Hinweise zur Tat und dem Verbleib des Messgerätes nimmt das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220 224, jede andere Polizeidienststelle und die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



