POL-NB: Fahranfänger verunglückt bei Überholmanöver

In den Nachmittagsstunden des 12.10.2021 kam es auf der L 202, zwischen Faulenrost und Demzin, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr mit seinem PKW Ford die L 202 aus Richtung Faulenrost kommend in Richtung Malchin und überholte eine vorausfahrende Fahrzeugkolonne, ohne dabei übersehen zu können, warum die Kolonne ihre Geschwindigkeit verringerte. Der 24-jährige Fahrzeugführer des landwirtschaftlicher Zuges, aus einem Traktor mit Anhänger bestehend, fuhr an der Spitze dieser Kolonne und beabsichtigte, nach links auf eine Feldzufahrt abzubiegen. Dies zeigte er rechtzeitig an, worauf die hinter ihm fahrenden Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit verringerten. Der Traktor war bereits im Abbiegevorgang, als der Fahrer des PKW im Überholvorgang darauf zukam und frontal in die Vorderachse des Traktors stieß. Der Fahrzeugführer des PKW wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste durch die Kameraden der Feuerwehr Gielow aus dem PKW geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber verbrachte ihn in das Klinikum Neubrandenburg. Der leichtverletzte Fahrer des Traktors wurde mit dem RTW in das Krankenhaus Waren verbracht und konnte nach ambulanter Behandlung dieses wieder verlassen. Die L 202 musste im Zuge der Unfallaufnahme für 1 ½ Stunden voll gesperrt werden.

Die Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 75.000,- EUR geschätzt.



