POL-LWL: Umstürzender Baum traf fahrenden LKW

Tessenow (ots) -



Auf der B 321 bei Tessenow hat am Dienstagnachmittag ein umstürzender Baum einen fahrenden LKW getroffen. Der 70-jährige LKW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Allerdings wurde der LKW, insbesondere die Fahrerkabine, erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zufolge kippte der Baum von einem unmittelbar angrenzenden Waldstück direkt auf die Straße und traf dabei das vorbeifahrende Lastauto. Die Feuerwehr kam anschließend zum Einsatz und beräumte den Baum von der Straße. Hierzu musste die B 321 an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden. Der betroffene LKW ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell