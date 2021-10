POL-GÜ: In einer Stallanlage brennen mehrere Quadratmeter Stroh

Schwaan (ots) -



Vermutlich auf Grund eines Kabelbrandes ist am 12.10.2021 gegen 11:40 Uhr das Stroh in einer Stallanlage in Göldenitz in Brand geraten. Augenscheinlich sind circa 30 m² Stroh abgebrannt, so dass ein Sachschaden von 15.000 Euro entstanden ist.



Für die Löscharbeiten waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Schwaan, Rukieten und Wiendorf im Einsatz. Personen und auch die eigentlich im Stall stehenden Kälber wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei setzte zur Erforschung der Brandursache einen Brandermittler ein.



