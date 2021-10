POL-NB: Zigarettenautomat gesprengt

Wolgast (ots) -



Die Kripo Anklam sucht Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen im Zusammenhang mit einem gesprengten Zigarettenautomaten in Wolgast gemacht haben. Ein Bürger hatte der Polizei die Zerstörung gemeldet, woraufhin die Tatortarbeit und Spurensicherung erfolgte. Der Automat auf Höhe "Lustwall 22" wurde in der Nacht von Sonntag zu Montag durch einen oder mehrere bisher unbekannte Täter zerstört. Der mutmaßliche Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen circa 23:00 Uhr (Sonntag) und 09:30 Uhr (Montag) eingrenzen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Zigaretten entwendet. Die Höhe und somit die Summe des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Auch zur Schadenssumme durch die Sprengung können noch keine konkreten Angaben gemacht werden.



Wir fragen nun die Bevölkerung:



- Wer hat im Tatzeitraum mögliche auffällige Personen oder

Fahrzeuge an dem Zigarettenautomaten bemerkt (möglicherweise mit

Erinnerung an Kennzeichen)?



- Wer hat in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden im

Tatortbereich laute Geräusche bemerkt und kann dazu womöglich

zeitliche Angaben machen?



Entsprechende Hinweise bitte an die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg unter 0385 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.







Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Tupeit

Pressestelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell