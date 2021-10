POL-NB: PKW-Fahrer verursacht unter Alkohol einen Verkehrsunfall

Grimmen (ots) -



Am 11.10.2021 gegen 19:30 Uhr kam es in der Dorfallee in 18519 Brandshagen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Hierbei befuhr die 46-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Ford Kuga die Dorfallee aus Richtung Sportplatz kommend in Richtung Woltershäger Weg. Höhe der Hausnummer 38 kam ihr der 86-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Hyundai auf ihrer Fahrspur entgegen. Die 46-jährige stoppte ihr Fahrzeug. Trotzdem fuhr der 86-Jährige frontal gegen den Ford Kuga. Personen wurden bei dem Unfall keine verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Grimmen Alkoholgeruch in der Atemluft des 86-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.



