POL-NB: Fahrzeugführer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Am 11.10.2021 gegen 21:45 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Polizei, dass in 18445 Prohn in der Ringstraße ein PKW VW Touareg steht. Das Fahrzeug fuhr auf der L213 von Stralsund nach Prohn vor ihnen und ist dabei mehrmals auf die Gegenfahrspur gekommen. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter der Einwirkung von Alkohol steht. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Barth zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte das Fahrzeug und der 54-jährige deutsche Fahrzeugführer in der Ringstraße festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet und sein Führerschein wurde sichergestellt.



