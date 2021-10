POL-NB: Wohnungsbrand in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 11.10.2021, gegen 14:20 Uhr, kam es in der Neubrandenburger

Hufelandstraße zu einem Wohnungsbrand. Die Kameraden der

Berufsfeuerwehr Neubrandenburg waren zur Brandbekämpfung eingesetzt

und hatten das Feuer schnell gelöscht. Zum Zeitpunkt des Brandes

befanden sich in der betreffenden Wohnung eine 69-jährige, eine

33-jährige Deutsche und die elf Monate alter Tochter der 33-Jährigen.

Die beiden Frauen erlitten zum Teil schwere Verletzungen und wurden

zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Das

Kleinkind wurde ebenfalls ins Klinikum verbracht, da der Verdacht der

Rauchgasvergiftung besteht. Die Ermittler Kriminalpolizeiinspektion

Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern

gegenwärtig an. Derzeit gehen die Ermittler mindestens vom Verdacht

der schweren Brandstiftung aus. Weitere Straftatbestände werden

gewärtig geprüft. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, können

derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Bei Vorliegen neuer

Erkenntnisse wird durch die Pressestelle des PP Neubrandenburg

unaufgefordert nachberichtet.



