POL-NB: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach 29-jährigem Vermissten aus Demmin

Demmin (ots) -



Der vermisste 29-Jährige aus Demmin konnte wohlbehalten in Neubrandenburg durch Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit eingestellt.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten und bittet um die Löschung der in Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten des Gesuchten.



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





